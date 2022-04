Sin Valle Del Sacco, Gianluca Quadrini scongiura altra burocrazia che azzera lo sviluppo delle imprese

Dopo il caso Catalent, il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega e Presidente della Commissione Ambiente, Gianluca Quadrini, interviene sulle ultime notizie che interessano l’area del Sin alle del Sacco -“apprendo, nelle ultime ore, che il Presidente Zingaretti si ə pronunciato riguardo il ridimensionamento dell’area del Sin e la semplificazione delle procedure atte a ricevere le necessarie autorizzazioni per le aziende. Mi auguro che queste non rimangano solo parole. Le nostre imprese hanno bisogno di certezze e interventi celeri. Il caso Catalent è stato il chiaro esempio di come la burocrazia a stia azzerando l’economia e la ripresa di un territorio. Scongiuro che accada di nuovo. Purtroppo il sito della Valle del Sacco è da anni attenzione ti e oggetto di discussione a causa di elevati livelli di inquinamento. Questo ha messi in sofferenza le aziende che gravidano attorno a quest’area. Oggi- conclude Quadrini- bisogna dare loro garanzie per ripartire tutelando la salute di ognuno. Noi della lega siamo disponibili e aperti al confronto per salvaguardare il futuro del nostro territorio.”

Comunicato stampa