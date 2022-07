“Simone e Bing” al Bosco di Paliano per i bambini

Sabato sera entrata libera per le luci spettacolari del tramonto, musica e cucina della tradizione. Domenica spettacolo per bambini

Per i bambini arrivano i burattini. Al Bosco di Paliano, tra Napoli e Roma, uno spettacolo gratuito di burattini andrà in scena domenica mattina. Alle 12, nell’area spettacoli del Bosco si esibiranno “Simone e Bing”, pronti a far divertire i bimbi. È questo solo uno degli eventi in programma al Bosco di Paliano nel fine settimana. L’area protetta inserita nel Monumento Naturale Mola di Piscoli e Selva di Paliano sarà il palcoscenico di attività, laboratori e divertimento. L’oasi apre tutti i giorni (lunedì escluso) ma per il fine settimana c’è un programma denso, che va dai laboratori apistici agli aperitivi al tramonto.

Si parte sabato. La falconeria (alle 11 e alle 16), l’apicoltura (alle 12 e alle 14.30), e cucina della tradizione (a pranzo, con i fusilli all’ortolana e rollé di tacchino), saranno a disposizione dalla mattina al primo pomeriggio. Il calar del sole trasforma il Bosco di Paliano in un luogo magico, fuori dal tempo e dal caos cittadino, in cui tornare in sintonia con la natura. In serata, dalle 19, entrata libera al Bosco per gli ormai collaudati aperitivi al tramonto, con musica, coktails e una cena a base di fusilli al pesto di basilico e datterini gialli.

Domenica torna il relax. Il Bosco ospita infatti un Open Day dedicato allo Shiatsu e, alle 12, lo spettacolo di burattini di “Simone e Bing” per i bambini. La giornata sarà piena di attività. Nel Bosco infatti si potranno fare passeggiate a cavallo, si potrà tirare con l’arco, si potrà andare in bicicletta e assistere agli spettacoli di un falconiere. Anche domenica a pranzo, torna la cucina della tradizione. Per chi vuole cucinare in proprio, infine, sono sempre presenti le aree barbecue attrezzate.

Il Bosco di Paliano | Area Tavoli Picnic Barbecue | Attività per Bambini Area tavoli, picnic, barbecue e molte attività per Bambini. Noleggio bici, quad elettrici, cavalli, calcio e volley. Scopri il Bosco! ilboscodipaliano.it Per informazioni è possibile collegarsi al sito ilboscodipaliano.it o chiamare il numero 3701533848. Il Bosco si trova nella provincia di Frosinone, nel territorio di Paliano, su via Palianese, a 5 chilometri dall’uscita autostradale di Colleferro della Roma-Napoli.

COMUNICATO STAMPA