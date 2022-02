Simone Costanzo Presidente Consorzio dei Servizi Sociali, le congratulazioni di Pompeo

“A Simone Costanzo, eletto presidente del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate, e ai membri del Cda rivolgo le mie più sentite congratulazioni e auguro loro un buon lavoro, con ottimi risultati per il bene del territorio”.

Così il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, sulla nomina di Simone Costanzo alla presidenza del Consorzio dei Servizi Sociali.

Continua Pompeo: “L’elezione di Simone Costanzo testimonia l’azione di sintesi messa in campo dal Partito Democratico negli ultimi tempi: è dimostrazione della forza di un ragionamento condiviso e di un criterio efficace per trovare la quadra. Questo è il metodo con il quale continueremo a lavorare insieme al segretario Luca Fantini, a Francesco De Angelis e al Partito Democratico tutto. In questo caso lo abbiamo fatto su una figura spendibile e altamente rappresentativa come quella di Simone, condivisa dai sindaci di area e supportata anche dal sindaco di Cassino. Ma, in linea generale, deve essere il filo conduttore nell’azione del nostro partito, oltre a rappresentare un chiaro segnale del radicamento del Pd tra gli amministratori locali”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO