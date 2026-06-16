Simone, 14 anni e una vita spezzata: Sabaudia lo ricorda con una fiaccolata

SABAUDIA – Un anno dopo la tragica scomparsa di Simone Besco, il giovane di appena 14 anni morto il 30 giugno 2025 a seguito di un incidente stradale, la comunità si prepara a ricordarlo con una fiaccolata commemorativa che si terrà il prossimo 30 giugno a Sabaudia.

L’iniziativa nasce dalla volontà della famiglia e, in particolare, della madre Francesca Arci, che lancia un appello affinché il ricordo di Simone possa trasformarsi in un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutta la società.

Secondo quanto ricostruito all’epoca dei fatti, il ragazzo perse la vita dopo essere stato investito da un autobus Cotral mentre, a bordo del suo motorino, stava svoltando verso il cancello della propria abitazione. Una tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità e che continua a lasciare un segno indelebile nel cuore di familiari, amici e conoscenti.

La fiaccolata del 30 giugno non sarà soltanto un momento di raccoglimento e commemorazione. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di accendere i riflettori sul tema della sicurezza stradale, soprattutto alla luce dei numerosi incidenti che nell’ultimo anno hanno coinvolto giovani vittime sulle strade italiane.

«Vorremmo che questa iniziativa servisse a smuovere e sensibilizzare più coscienze possibili», spiega la madre di Simone, sottolineando l’importanza del supporto dei mezzi di informazione per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

L’auspicio è che la memoria di Simone possa diventare un simbolo di attenzione, responsabilità e prevenzione, affinché tragedie simili non abbiano più a ripetersi. Una luce accesa per ricordare un ragazzo che aveva ancora tutta la vita davanti e per chiedere, insieme, strade più sicure per tutti.