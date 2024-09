Simmenthal ritirata dai supermercati, l’allarme del ministero: il motivo e qual è il lotto a rischio

Un lotto di carne in scatola della Simmenthal è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati, su disposizione del ministero della Salute. Il motivo è legato all’eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura. Il ministero ha diffuso il comunicato il 29 agosto scorso quella del 29 agostoIl lotto richiamato è G156, il prodotto è realizzato in Via Matteotti, 2 Aprilia, in provincia di Latina. Descrizione peso/volume unità di vendita: 3 x 140 g.La data di scadenza della carne in scatola in questione è 31-12-2028. Il ritiro viene effettuato «a scopo precauzionale, al fine di evitare un eventuale rischio per la salute, si raccomanda di non consumare il prodotto con il lotto sopra indicato e di restituirlo al punto vendita di acquisto». leggo.it – foto web

