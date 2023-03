Sicurezza viaria, la Provincia programma interventi sulla SP 11 Morolense

Viabilità, l’Amministrazione provinciale investe sulla sicurezza. Il presidente della Provincia dott Luca Di Stefano ha firmato il decreto di approvazione del progetto definitivo che riguarda i lavori di manutenzione straordinaria dal chilometro 2+100 al chilometro 10+100 della S.P. 11 “Morolense”.

“La via Morolense – spiega il presidente Di Stefano – è un’importante strada di collegamento fra la regionale 155 “Monti Lepini” e la zona Asi di Frosinone ed è a servizio delle strade di accesso ai comuni di Patrica, Supino, Morolo e Sgurgola. L’alto numero di mezzi leggeri e pesanti che quotidianamente vi transitano ha causato buche e avvallamenti che ne pregiudicano la sicurezza. Da qui la necessità di programmare la manutenzione straordinaria per un tratto di otto chilometri, con una previsione di spesa che ammonta a 633 mila euro”.

“L’incolumità dei cittadini della nostra provincia e, in particolare, la sicurezza viaria – conclude il presidente Di Stefano – rappresenta una delle priorità di questa Amministrazione provinciale. In particolare, il tratto interessato della S.P. 11 è a servizio di un’area molto produttiva del nostro territorio ed è, dunque, meritevole di attenzione. Sin dal nostro insediamento stiamo lavorando per avere un quadro complessivo chiaro che permetta di intervenire e garantire incolumità e sicurezza. Ciò grazie anche alla preziosa collaborazione degli uffici competenti. Per quanto in nostro potere ci adopereremo quotidianamente nel dare risposte a questa provincia”

COMUNICATO STAMPA