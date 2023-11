Sicurezza stradale: Udicon presenta la decima edizione del convegno nazionale

Venerdì 17 novembre a Roma, dalle 10 alle 12, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio (Piazza Oderico da Pordenone 15) si svolgerà il 10° Convegno Nazionale “Sicurezza stradale: Direzione obbligatoria“. L’evento annuale, giunto alla sua decima edizione, è organizzato dall’Unione per la difesa dei consumatori (Udicon) nel mese di novembre, in concomitanza con la Giornata Nazionale istituita dal Presidente della Repubblica in memoria delle vittime della strada. “Riteniamo questo appuntamento fondamentale per riflettere sull’andamento dei sinistri sulle strade italiane e sulle criticità legate alle disattenzioni che stanno aumentando in modo preoccupante”, ha detto Martina Donini, presidente nazionale di Udicon, che aggiunge:“Il convegno nazionale, che vedrà la partecipazione di 300 ragazzi provenienti da scuole di diverse regioni italiane dislocate da Nord a Sud, sia in presenza che da remoto, rappresenta un passo significativo per promuovere la consapevolezza stradale tra i giovani. La crescente distrazione alla guida è un problema che richiede l’attenzione di tutti noi, e siamo grati ai relatori che hanno accettato il nostro invito per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida.”

“Anche quest’anno, esprimiamo la nostra soddisfazione per i patrocini ottenuti dal Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Comune di Roma. Il riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica testimonia il valore del nostro impegno e la sua rilevanza istituzionale. Tuttavia, non possiamo esimerci dal notare che, nonostante gli sforzi, i numeri delle vittime sulle strade continuano ad essere allarmanti. Dati che richiamano la necessità di intensificare gli sforzi nella promozione di comportamenti responsabili alla guida, affrontando specificamente le cause principali degli incidenti: distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità eccessiva. Questo ci motiva a persistere nel nostro impegno e a intensificare gli sforzi per diffondere messaggi di sensibilizzazione utili per la sicurezza di tutti“, conclude Donini.

COMUNICATO STAMPA