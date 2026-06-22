Sicurezza stradale, sopralluogo sulla SP Alvito-San Donato, Quadrini (Provincia):interventi urgenti per la messa in sicurezza

SAN DONATO VAL COMINO – Massima attenzione e un’azione sinergica immediata per garantire la sicurezza degli automobilisti e la stabilità della viabilità locale. È questo l’obiettivo del sopralluogo effettuato a San Donato Val Comino dalla lista “Progetto Futuro Evoluzione e Libertà”, volto a verificare di persona le criticità strutturali che interessano la strada provinciale di collegamento tra Alvito e San Donato.

​All’ispezione hanno preso parte il Consigliere Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, i candidati della lista alle prossime elezioni provinciali Giuseppe Musto e Mario Borza (quest’ultimo anche in veste di responsabile di “Evoluzione e Libertà” per la Valle di Comino), e il Segretario Provinciale di Azione, Antonello Antonellis.

​Al centro dell’attenzione dei presenti, due problematiche di particolare gravità che mettono a rischio l’incolumità pubblica: la necessità di una corretta regimentazione delle acque meteoriche e, soprattutto, il rifacimento di un muro di contenimento che insiste pericolosamente sulla carreggiata, minacciando la sicurezza del transito veicolare.

​”La sicurezza delle nostre strade è una priorità assoluta che non ammette ritardi”, ha dichiarato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. “Il problema della regimentazione delle acque e la palese instabilità del muro richiedono un intervento strutturale e tempestivo. Porterò immediatamente la questione all’attenzione del Consiglio Provinciale e del settore tecnico dell’ente. Per questo motivo ho già allertato la Dirigente del settore Viabilità, l’Ing. Eugenia Tersigni, e il funzionario preposto, l’Ing. Romolo Casinelli. Quest’ultimo, da me prontamente contattato, ha assicurato che effettuerà a strettissimo giro un formale sopralluogo tecnico per pianificare l’avvio delle opere necessarie”.

​L’iniziativa sul campo testimonia la forte attenzione e il radicamento territoriale della squadra di “Progetto Futuro Evoluzione e Libertà”. In merito alla situazione della SP Alvito-San Donato, i candidati alle provinciali Giuseppe Musto e Mario Borza hanno rilasciato una dichiarazione congiunta:

​”La tutela della Valle di Comino e dei suoi collegamenti viari passa attraverso una manutenzione costante e interventi preventivi, non solo emergenziali. Questo tratto di strada è percorso quotidianamente da tantissimi cittadini e non possiamo permettere che la loro incolumità sia messa a rischio da un muro pericolante o da una cattiva gestione delle acque piovane. Abbiamo voluto questo sopralluogo proprio per accendere i riflettori su una criticità evidente e siamo felici che il Consigliere Quadrini abbia risposto subito alla nostra sollecitazione, attivando immediatamente la macchina tecnica della Provincia. Noi continueremo a monitorare da vicino la situazione affinché l’inizio dei lavori avvenga nel minor tempo possibile”.

​A supportare l’azione della lista anche il Segretario Provinciale di Azione, Antonello Antonellis, che ha espresso soddisfazione per la rapidità della risposta istituzionale:

​”La sinergia e la prontezza dimostrate oggi sono la prova di una squadra che sa ascoltare il territorio e agire di conseguenza. Ringraziamo Gianluca Quadrini per la consueta operatività; la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica vengono prima di ogni altra cosa”.

​La collaborazione avviata sul campo tra i rappresentanti politici e i vertici tecnici della Provincia permetterà di definire rapidamente il quadro degli interventi, restituendo piena sicurezza a un’arteria stradale strategica per l’intero comprensorio.