Sicurezza stradale, sopralluogo sulla SP Alvito-San Donato, Quadrini (Provincia):interventi urgenti per la messa in sicurezza

All’ispezione hanno preso parte il Consigliere Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, i candidati della lista alle prossime elezioni provinciali Giuseppe Musto e Mario Borza (quest’ultimo anche in veste di responsabile di “Evoluzione e Libertà” per la Valle di Comino), e il Segretario Provinciale di Azione, Antonello Antonellis.
Al centro dell’attenzione dei presenti, due problematiche di particolare gravità che mettono a rischio l’incolumità pubblica: la necessità di una corretta regimentazione delle acque meteoriche e, soprattutto, il rifacimento di un muro di contenimento che insiste pericolosamente sulla carreggiata, minacciando la sicurezza del transito veicolare.
”La sicurezza delle nostre strade è una priorità assoluta che non ammette ritardi”, ha dichiarato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. “Il problema della regimentazione delle acque e la palese instabilità del muro richiedono un intervento strutturale e tempestivo. Porterò immediatamente la questione all’attenzione del Consiglio Provinciale e del settore tecnico dell’ente. Per questo motivo ho già allertato la Dirigente del settore Viabilità, l’Ing. Eugenia Tersigni, e il funzionario preposto, l’Ing. Romolo Casinelli. Quest’ultimo, da me prontamente contattato, ha assicurato che effettuerà a strettissimo giro un formale sopralluogo tecnico per pianificare l’avvio delle opere necessarie”.
L’iniziativa sul campo testimonia la forte attenzione e il radicamento territoriale della squadra di “Progetto Futuro Evoluzione e Libertà”. In merito alla situazione della SP Alvito-San Donato, i candidati alle provinciali Giuseppe Musto e Mario Borza hanno rilasciato una dichiarazione congiunta:
”La tutela della Valle di Comino e dei suoi collegamenti viari passa attraverso una manutenzione costante e interventi preventivi, non solo emergenziali. Questo tratto di strada è percorso quotidianamente da tantissimi cittadini e non possiamo permettere che la loro incolumità sia messa a rischio da un muro pericolante o da una cattiva gestione delle acque piovane. Abbiamo voluto questo sopralluogo proprio per accendere i riflettori su una criticità evidente e siamo felici che il Consigliere Quadrini abbia risposto subito alla nostra sollecitazione, attivando immediatamente la macchina tecnica della Provincia. Noi continueremo a monitorare da vicino la situazione affinché l’inizio dei lavori avvenga nel minor tempo possibile”.
A supportare l’azione della lista anche il Segretario Provinciale di Azione, Antonello Antonellis, che ha espresso soddisfazione per la rapidità della risposta istituzionale:
”La sinergia e la prontezza dimostrate oggi sono la prova di una squadra che sa ascoltare il territorio e agire di conseguenza. Ringraziamo Gianluca Quadrini per la consueta operatività; la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica vengono prima di ogni altra cosa”.
La collaborazione avviata sul campo tra i rappresentanti politici e i vertici tecnici della Provincia permetterà di definire rapidamente il quadro degli interventi, restituendo piena sicurezza a un’arteria stradale strategica per l’intero comprensorio.