SICUREZZA STRADALE E CODICE DELLA STRADA: I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI DEL LICEO LUIGI PIETROBONO DI ALATRI

Nella mattinata del 3 aprile u.s – presso l’aula magna del Liceo Luigi Pietrobono di Alatri (FR), si è tenuta una conferenza sulla sicurezza stradale e il codice della strada, organizzata dall’ACI (Sicurezza Stradale) di Frosinone unitamente ai Carabinieri della locale Compagnia e al personale della Polizia locale del Comune di Alatri (FR).

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi 4^ e 5^, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze, che hanno seguito con grande interesse l’intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale di Alatri.

Il Maresciallo Capo Gentili Claudio, Comandante dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, quale coordinatore dell’iniziativa, ha introdotto la conferenza sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme del codice della strada. “La strada è un luogo dove ci si incontra e dove è fondamentale rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti“, ha affermato.

L’ispettore, specializzato in materia di sicurezza stradale, ha illustrato ai ragazzi le principali norme del codice della strada, soffermandosi sugli aspetti più importanti come la velocità, la distanza di sicurezza e l’uso delle cinture di sicurezza.

Gli studenti hanno poi avuto la possibilità di porre domande e di discutere con i Carabinieri su argomenti di loro interesse. “È stato molto utile e interessante“, ha commentato una studentessa della classe 5^. “Adesso so meglio come comportarmi sulla strada e come rispettare le regole“.

Il dirigente scolastico, ha ringraziato i Carabinieri per l’iniziativa e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la scuola e le forze dell’ordine per promuovere la sicurezza.