Sicurezza stradale a Casalvieri, Borza: “Basta chiacchiere in via Campo Sportivo. Il Sindaco si svegli e chieda il dosso alla Provincia”

“La gente è stanca di essere ignorata e io non resterò a guardare mentre si rischia la pelle per strada”. Inizia così l’attacco di Mario Borza, consigliere comunale di opposizione a Casalvieri, che raccoglie il grido d’aiuto dei residenti di via Campo Sportivo, ma più in generale di tutto il centro abitato.

Il problema è chiaro a tutti, tranne che al Comune: nel tratto davanti al Bar Paolini e alla Pizzeria Forno Rosso, le macchine sfrecciano a tutta velocità, specialmente in discesa. In quella zona, frequentata da tantissimi giovani e famiglie, il pericolo è quotidiano e con la bella stagione e l’aumento delle frequentazioni del paese lo sarà ancora di più. Quello che serve è un dosso rallentatore che porrebbe un freno alle smanie di velocità di tanti automobilisti. La strada è di competenza provinciale e i cittadini in merito hanno già sottoscritto una petizione alla quale, in via informale, la Provincia di Frosinone ha risposto chiarendo che per intervenire è necessaria una richiesta esplicita e scritta da parte del Sindaco. Finora, però, hanno ricevuto solo silenzi dalle stanze municipali.

“La strada – conferma Mario Borza – è provinciale e basterebbe che il Sindaco scrivesse una lettera ufficiale all’Ente di piazza Gramsci per chiedere l’installazione del dosso. Invece niente, tutto bloccato. Perché questo accanimento nel non voler ascoltare i cittadini? Questa inerzia sta facendo restare Casalvieri indietro anni luce rispetto agli altri paesi”.

Mario Borza, che già anni fa aveva perorato tale sacrosanta causa ma sempre senza ricevere risposte concrete, adesso annuncia battaglia: “Ho già contattato personalmente gli uffici della Provincia di Frosinone per preparare il terreno e ora invierò una lettera di sollecito durissima al Sindaco. Lui deve fare il suo dovere, non può continuare a far finta di niente. Io sono stato, sono e sarò sempre dalla parte della gente, quella che vive il paese ogni giorno e che merita rispetto e sicurezza. Se il Sindaco non si muove, ce lo porteremo noi il dosso, a forza di proteste”.