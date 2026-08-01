Sicurezza, Rocca annuncia milioni ai Comuni: ma nel Lazio i cittadini aspettano ancora risposte

La Regione Lazio rilancia il piano “Lazio Sicuro 2026”, presentando tre bandi per un valore complessivo di 8,3 milioni di euro destinati ai Comuni. Le risorse finanzieranno sistemi di videosorveglianza, il recupero di beni confiscati alla criminalità e il potenziamento delle dotazioni della Polizia Locale. L’iniziativa è stata illustrata dal presidente della Regione Francesco Rocca e dall’assessore alla Sicurezza Luisa Regimenti, che hanno parlato di un investimento strategico per rafforzare la sicurezza urbana.

Sulla carta si tratta di un intervento importante. Ma, al di là degli annunci, resta una domanda che molti amministratori e cittadini continuano a porsi: quando questi fondi si tradurranno in risultati concreti?

In numerosi territori del Lazio, infatti, persistono problemi legati alla microcriminalità, agli atti vandalici, alle periferie poco controllate e alla carenza di organici nelle Polizie Locali. Situazioni che richiedono risposte immediate e non soltanto nuovi bandi.

Le risorse rappresentano certamente un’opportunità per i Comuni, ma non possono cancellare le criticità che da tempo vengono denunciate da sindaci e cittadini. La sicurezza non si costruisce esclusivamente con nuove telecamere, ma anche attraverso un rafforzamento dei presìdi sul territorio, maggior coordinamento tra le istituzioni e investimenti continui.

Il presidente Rocca rivendica l’impegno della Regione sul fronte della sicurezza, ma l’opposizione e numerosi amministratori locali evidenziano come il Lazio continui a fare i conti con problemi strutturali che attendono ancora risposte efficaci. Per molti osservatori, il rischio è che gli annunci producano visibilità politica nell’immediato, mentre gli effetti concreti arrivino soltanto dopo mesi, lasciando i cittadini a convivere con le stesse difficoltà.

L’auspicio è che i finanziamenti vengano assegnati rapidamente e che i progetti possano essere realizzati senza ritardi burocratici. Perché la sicurezza non si misura con le conferenze stampa, ma con la capacità delle istituzioni di garantire ai cittadini una presenza concreta dello Stato nelle città e nei piccoli comuni del Lazio.