Sicurezza e legalità, sinergia tra Camera di Commercio e Guardia di Finanza, Acampora incontra Boldrini

Il Presidente Acampora incontra il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Boldrini Legalità, sicurezza urbana e vicinanza alle imprese al centro del confronto

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha incontrato questa mattina, 24 novembre 2025, presso la sede frusinate dell’Ente, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Stefano Boldrini, in un appuntamento dedicato ai temi della sicurezza, della tutela del territorio e della collaborazione istituzionale.

All’incontro hanno presenziato il Vice Presidente dell’Ente camerale, Luciano Cianfrocca, il Segretario Generale, Pietro Viscusi, il componente di Giunta e Presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, Fabio Loreto, Vice Presidente Vicario di Confcommercio Lazio Sud e Delegato allo Sviluppo delle province di Frosinone e Latina, e il Maggiore Precentino Corona, Comandante del Gruppo di Frosinone della Guardia di Finanza.

Un confronto proficuo, nel corso del quale si è discusso dell’importanza di coniugare sicurezza, legalità e vivibilità urbana. “La sicurezza si realizza anche vivendo la città – ha commentato il Colonnello Boldrini – dove ci sono spazi vuoti e non vissuti non c’è sicurezza”.

Gli ha fatto eco il Presidente Acampora evidenziando il ruolo delle attività economiche come vere e proprie “sentinelle” del territorio. “Come Ente camerale, insieme alle associazioni di categoria, siamo stati protagonisti del protocollo per la sicurezza degli esercizi pubblici promosso dalla Prefettura di Frosinone. Puntiamo molto anche sul Bando della Camera di Commercio per la videosorveglianza, con 100.000 euro destinati alle imprese per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza moderni e performanti, e per il prossimo anno prevediamo di raddoppiare l’impegno economico”.

Il cuore dell’incontro è stata la collaborazione tra la Camera di Commercio – “la casa delle imprese” – e la Guardia di Finanza, con particolare attenzione ai temi della sicurezza economica, della concorrenza leale e della tutela delle aziende che operano nel pieno rispetto delle regole. Una sinergia concepita come presidio a difesa della struttura sana dell’economia locale.

Un segnale concreto di vicinanza, fianco a fianco, per la legalità, e la conferma di un gioco di squadra ritenuto essenziale per la crescita e la protezione del tessuto produttivo delle province di Frosinone e Latina.