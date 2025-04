Sicurezza e legalità: il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini elogia l’operato delle forze dell’ordine

“Un’azione efficace e determinata, testimonianza del costante impegno delle nostre forze dell’ordine a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini”. Con queste parole il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha espresso il proprio plauso alle operazioni condotte in questi giorni dalla Polizia di Stato, in particolare alla Polizia Stradale di Cassino e al Commissariato di Sora, per il brillante lavoro durante le festività pasquali e il ponte del 25 aprile e nei giorni a successivi.

Ilmaxi sequestro di 10 chilogrammi di cocaina rinvenuti nascosti all’interno di un’autovettura fermata sull’autostrada A1 nel tratto cassinate. La droga, pari a circa 53.698 dosi singole, avrebbe potuto fruttare oltre due milioni di euro al mercato illecito. Il conducente del veicolo, un cittadino straniero, è stato arrestato in flagranza di reato grazie all’efficace lavoro di controllo del territorio messo in atto dalla Polizia Stradale, sotto la guida del Comandante.

Sempre questa mattina, un’ulteriore operazione è stata condotta dal Commissariato di Sora, che ha dato esecuzione a un ordine di cattura nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, presumibilmente di origine marocchina, accusato di maltrattamenti. L’azione, pianificata con grande attenzione dalla Questura di Frosinone, ha visto il dispiegamento di diverse pattuglie in città, garantendo l’intervento in piena sicurezza per la cittadinanza. A completare il quadro di efficacia operativa, nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Cassino hanno intercettato un furgone sospetto, in evidente sovraccarico e lanciato a velocità sostenuta sull’Autostrada A1. Dopo aver ignorato l’alt imposto dagli agenti, è scattato un inseguimento di quasi dieci chilometri, durante il quale il conducente ha più volte tentato di speronare la volante della Polizia. Grazie all’intervento di una seconda pattuglia, il mezzo è stato finalmente bloccato. Il conducente ha provato a fuggire a piedi ma è stato prontamente arrestato. All’interno del furgone sono stati rinvenuti ponteggi edili rubati poche ore prima a una ditta della provincia. Anche in questo caso, l’intuito e la prontezza degli agenti hanno permesso di sventare un grave danno economico a carico di un’impresa locale.

“Sono interventi che vanno ben oltre il semplice controllo – ha dichiarato il Presidente Quadrini – e che dimostrano quanto sia essenziale la presenza delle forze dell’ordine nelle nostre comunità. Le istituzioni esprimono gratitudine e riconoscenza a donne e uomini in divisa che ogni giorno, con dedizione e senso del dovere, si impegnano nella difesa della legalità. Un ringraziamento al comandante della Stradale, David Michelazzo, al Procuratore Capo, Carlo Fucci, al Questore di Frosinone, Pietro Morelli, al Vicequestore Vicario, Raffaele Attanasi, per il grande lavoro di coordinamento che quotidianamente svolgono per la nostra sicurezza.

Il Presidente ha infine ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini per garantire un territorio più sicuro, sottolineando che “la sicurezza è un bene comune, che si costruisce insieme, passo dopo passo”.