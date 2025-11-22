Sicurezza alimentare, controlli del NAS in provincia di Frosinone: sospeso un supermercato e sanzionato un ristorante

Proseguono senza sosta le attività di controllo dei Carabinieri del NAS di Latina, impegnati in una serie di ispezioni finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. All’esito delle ispezioni effettuate nei giorni scorsi presso alcuni esercizi commerciali della provincia di Frosinone, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie e carenze nella tracciabilità degli alimenti, pertanto hanno comminato sanzioni e interessato l’ASL competente per territorio, ai fini dell’emissione di provvedimenti di sospensione delle attività commerciali inadempienti.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato un bar-ristorante, dove hanno rinvenuto circa 20 chilogrammi di salumi, privi di tracciabilità e di qualsiasi informazione sulla provenienza. Gli alimenti, non fornendo alcuna garanzia circa la sicurezza alimentare né la relativa provenienza, sono stati immediatamente smaltiti in autocontrollo dall’operatore del settore alimentare, al quale è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Ben più grave la situazione riscontrata in un supermercato, dove i Carabinieri del NAS hanno documentato condizioni igieniche fortemente compromesse: sporco diffuso, disordine nelle aree di vendita e nei magazzini, nonché presenza di escrementi di roditori sugli scaffali destinati alla conservazione dei prodotti alimentari. Una condizione di potenziale e concreto pericolo per la salute dei consumatori, in quanto gli alimenti esposti avrebbero potuto subire contaminazioni biologiche derivanti dal contatto con agenti patogeni veicolati dai roditori.

Alla luce delle gravi violazioni, i militari hanno comminato al titolare del supermercato una sanzione amministrativa di 1.000 euro ed hanno fatto intervenire il personale dell’ASL di Frosinone, che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività commerciale.

L’attività del NAS di Latina rientra nell’ambito delle campagne di controllo promosse dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sotto l’egida del Ministero della Salute, finalizzate a monitorare costantemente il rispetto delle norme igienico-sanitarie e a prevenire rischi per la salute pubblica.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, a garanzia di un’elevata tutela del consumatore e della corretta gestione delle filiere alimentari.

Correlati