Sicurezza ad Anagni, Carabinieri in azione nel weekend: intensificati i controlli sul territorio

Nella serata del 24 luglio 2026, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Anagni, è stata svolta una vasta operazione di monitoraggio straordinario che ha interessato i principali centri urbani e le arterie stradali di maggior flusso della giurisdizione. L’operazione, finalizzata a incrementare il livello di sicurezza percepita, prevenire i reati di natura predatoria e contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha visto l’impiego complessivo di 18 militari e 7 automezzi di servizio, con il qualificato supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria (RM). Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 93 soggetti e 51 veicoli. Nel corso dei capillari posti di controllo e delle verifiche effettuate su strada e nei luoghi di aggregazione, le forze dell’ordine hanno proceduto alla segnalazione amministrativa alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 di 7 persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Complessivamente, l’attività d’ispezione condotta anche con le unità cinofile ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro diverse dosi di per complessivi gr. 0.85 di cocaina, gr. 7,84 di hashish e gr. 0,6 crack, oltre ad alcuni involucri e sigarette artigianali confezionate. Il materiale stupefacente è stato assunto in carico e custodito presso gli uffici operanti in attesa delle determinazioni delle Autorità competenti. Nell’ambito delle attività volte alla tutela del decoro e della sicurezza urbana, i militari hanno intercettato e sottoposto a controllo 5 individui non residenti, sorpresi ad aggirarsi senza alcun giustificato motivo nei pressi delle aree commerciali del territorio. Non avendo fornito idonee motivazioni circa la loro presenza in loco, nei loro confronti è stata avviata la procedura amministrativa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 159/2011 per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nei Comuni interessati. Parallelamente ai controlli di polizia giudiziaria, è stato svolto un attento monitoraggio del rispetto delle norme di circolazione stradale. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni amministrative al Codice della Strada per guida di veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria (art. 193 C.d.S.) e omessa revisione periodica del veicolo (art. 80 C.d.S.) nonchè per indebito utilizzo di apparecchi radiotelefonici/smartphone durante la guida (art. 173 C.d.S.) troppo spesso causa di distrazioni e sinistri stradali anche con gravi conseguenze.