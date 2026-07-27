Sicurezza a Cassino: piano straordinario dei Carabinieri nel weekend

Nella serata di venerdì 24 luglio e fino a tarda notte, il Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove è stato concordato l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei maggiori centri urbani della Provincia.

L’operazione effettuata dalla Compagnia di Cassino è stata programmata in concomitanza con l’inizio del fine settimana che attira nel centro cittadino un notevole afflusso di persone, molte delle quali provenienti dai comuni limitrofi.

Il dispositivo di sicurezza non si è limitato al solo perimetro dei locali notturni, ma ha previsto una presenza diffusa in tutta la città e nelle aree adiacenti. Questa capillarità ha permesso di monitorare i punti nevralgici del divertimento e, contemporaneamente, di mantenere un’alta capacità di reazione immediata in caso di emergenza. L’obiettivo resta la salvaguardia della qualità della vita dei residenti, la tutela dei commercianti e la garanzia di uno svago pacifico per i frequentatori della movida.

L’operazione ha visto l’impiego complessivo di 6 autovetture e 12 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Sono state attivate pattuglie dinamiche, posti di controllo alla circolazione e servizi appiedati nelle zone più frequentate, tra cui il centro cittadino, l’isola pedonale, la stazione ferroviaria e i principali snodi urbani. Il dispositivo è stato modulato in base alle diverse fasce orarie e adattato alle esigenze emerse nel corso della serata.

L’attività investigativa e di prevenzione si è concentrata in modo mirato sul contrasto ai furti

e ai reati predatori, sulla lotta allo spaccio di stupefacenti, sulla prevenzione del degrado urbano e degli schiamazzi, oltre che sul controllo del codice della strada e sulla tutela dei minori e nel corso dei controlli sono state identificate 95 persone e controllati 62 veicoli, mentre sono state elevate 3 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I risultati ottenuti confermano l’efficacia di un dispositivo orientato non solo al controllo, ma soprattutto alla prevenzione, grazie a una presenza visibile e costante sul territorio.

L’operazione ha contribuito a garantire un clima di sicurezza e serenità durante una serata caratterizzata da una forte partecipazione di pubblico, rafforzando al contempo la percezione di sicurezza nell’intera città. La presenza diffusa delle pattuglie si è confermata ancora una volta come un punto di riferimento per la legalità e la vicinanza alla comunità.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e contrastare ogni forma di illegalità attraverso un controllo costante e capillare del territorio.