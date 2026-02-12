Sicilia, bocciato l’emendamento per sospendere tributi e scadenze fiscali nei territori colpiti dal ciclone Harry

Nessuna sospensione dei tributi né delle scadenze fiscali è prevista in Sicilia per i territori colpiti a gennaio dal ciclone Harry, e neppure per cittadini e imprese di Niscemi.

Le opposizioni avevano presentato un emendamento volto a sospendere e differire al 2027 tutte le scadenze contributive e fiscali per le aree colpite dal disastro naturale. L’emendamento, tuttavia, è stato respinto dalla maggioranza di centrodestra.

Davanti a microfoni e telecamere, i rappresentanti della maggioranza avevano espresso parole di vicinanza alla popolazione, ma nei fatti, rilevano le opposizioni, la decisione dimostra un distacco dalle reali difficoltà dei cittadini e delle imprese siciliane, già provati dagli effetti del ciclone.

Le critiche puntano ora a sollecitare interventi concreti e sostegno immediato alle zone più colpite, mentre cresce la tensione politica sul tema della gestione delle emergenze nel Sud Italia.

