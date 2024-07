Si tuffa in acqua e non riemerge, ragazza di 21 anni trovata senza vita. L’allarme lanciato dal fidanzato

Tragedia a Venezia, l’ennesimo morto per annegamento di questa estate. Una ragazza di 21 anni si è tuffata in acqua in località Alberoni e non è riemersa. Era circa mezzanotte e 45 quando il fidanzato, non vedendola tornare a galla ha lanciato l’allarme ma per lei non c’è stato nulla da fare. È stata trovara morta, come riporta Il Gazzettino. La festa del Redentore che si è celebrata a Venezia non c’entrebbe nulla con la morte della giovane. Sul posto i carabinieri, il suem e i vigili del fuoco con un mezzo terrestre partito dal Lido, un’imbarcazione partita da Venezia e i sommozzatori. La causa della morte potrebbe essere un malore. (LEGGO) – FOTO WEB

