Si toglie la vita con un colpo di pistola in testa

Torrice – La tragedia nella mattina odierna. Dalle prime informazioni trapelate sembra che un 50enne si e’ tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte , ma purtroppo non c’e’ stato nulla da fare l’uomo e’ deceduto. Le forze dell’ordine sul luogo del dramma stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

notizia in aggiornamento – foto archivio

