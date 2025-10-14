Si sente male in auto dopo le dimissioni dall’ ospedale di Cassino, muore al pronto soccorso di Frosinone

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Vallecorsa: un uomo di 79 anni è deceduto durante il viaggio di ritorno a casa, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. La Procura di Frosinone ha aperto un’indagine per accertare le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità sanitarie.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era stato ricoverato nei giorni scorsi per un intervento chirurgico ortopedico alla spalla, descritto come una procedura di routine. Dopo l’operazione, il paziente era rimasto per qualche giorno in terapia intensiva per il monitoraggio post-operatorio. Questa mattina i medici avevano autorizzato le dimissioni, ritenendo le condizioni cliniche stabili.

Durante il viaggio di ritorno, però, il 79enne avrebbe manifestato un improvviso peggioramento. All’altezza del casello autostradale di Frosinone, le sue condizioni si sono aggravate in modo drammatico. I familiari lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Spaziani”, dove i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sconvolti i parenti, che hanno sporto denuncia ipotizzando un caso di malasanità legato alle dimissioni. Su disposizione del magistrato di turno, la Polizia ha acquisito la documentazione clinica e disposto il sequestro della salma, attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia, che dovrà chiarire le reali cause della morte e stabilire se vi siano state negligenze o omissioni nelle procedure mediche seguite durante il ricovero e al momento delle dimissioni.

Foto archivio