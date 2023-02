Si sente male il primo giorno di lavoro: muore a soli 30 anni in ospedale dopo 48 ore di agonia

È morto nel suo primo giorno di lavoro. La tragedia ha colpito Marian Nicolae Holban, origini romene, trentenne da dieci anni in Italia, che lunedì mattina, poco dopo aver cominciato una nuova attività lavorativa, è caduto a terra privo di sensi. Soccorso immediatemente e trasportato all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, ha lottato contro la vita e la morte per un paio di giorni prima di arrendersi al terribile destino. La notizia è riportata dal Gazzettino.it. La procura ha aperto un’indagine: sarà lo Spisal dell’Ulss 3 a cercare di ricostruire nei dettagli l’accaduto. L’ipotesi principale è che Marian, che era stato assunto al centro logistico In’s di Dese, sia stato colpito un malore. Secondo i medici che hanno soccorso il ragazzo in ospedale gli hanno trovato un grave trauma cranico.Le indagini dovranno appurare se il trauma è dovuto alla caduta o se sia la causa della morte. Nei prossimi giorni sarà fatta l’autopsia sul corpo di Marian. La madre del giovane, che riferisce sempre il Gazzettino si era trasferito nel Veneziano dieci anni fa, vive a Milano. Lui in passato aveva lavorato in diversi luoghi come operaio. Appassionato di sport, calcio, basket e pesca in particolare, Marian aveva già avuto diversi impieghi come operaio. Non si sa ancora se i funerali e la sepoltura saranno fatti in Italia o in Romania. (Foto e fonte Leggo)

Correlati