Si schianta contro un albero: muore giovane 34enne

Esce fuori strada con l’auto e muore. Dei passanti in via Belvedere in località Foresta, al confine tra Cervaro e Cassino, hanno notato un’auto, una Lancia Y in una cunetta contro un albero e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Alla guida della Lancia Y c’era Antonio Cavaliere, 34 anni, di Cervaro che purtroppo era deceduto, inutili sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto si sono recati anche le forze dell’ordine. Il giovane 34enne, imprenditore gestiva una ditta di escavazione insieme al padre. Sul corpo del giovane verrà effettuata l’autopsia per capire se sia morto a causa dell’incidente oppure di un malore.

Correlati