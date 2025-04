Si schianta con la moto su un’auto, centauro morto sul colpo: aveva 34 anni

Tragedia nel Trevigiano. Sabato 26 aprile, poco dopo le 16, un grave incidente si è verificato lungo la Strada Regionale 348 «Feltrina», nei pressi del cavalcavia di Montebelluna. Un motociclista di 34 anni, residente a Povegliano, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Yamaha, invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con una Hyundai che procedeva in direzione contraria. Inutili i soccorsi L’impatto è stato devastante: dopo la collisione con l’auto, la moto ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale, i vigili del fuoco e un’ambulanza del Suem 118. Nonostante i rapidi soccorsi, per il centauro non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Indagini in corsoLe autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. Al momento, le dinamiche esatte dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il traffico lungo la Feltrina ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.

FONTE LEGGO. IT – FOTO ARCHIVIO