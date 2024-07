Si schianta col motorino, Francesco muore a 16 anni. Il dolore dei compagni: «Contagiavi tutta la classe con le tue risate»

Tragedia sulla strada statale 19 dove ha perso la vita Francesco Morriello, 16enne di Buccino, in provincia di Salerno, che stava viaggiando con il suo motorino. Sconvolta la comunità cittadina, dal sindaco alla scuola che frequentava e che ora piange il suo compagno scomparso nell’incidente.Nella serata di domenica 30 giugno il 16enne era in sella al suo motorino sulla statale che attraversa il comune di Auletta, quando a un certo punto è caduto lungo la carreggiata, riportando delle gravi ferite, come scrive SalernoToday.I soccorsi sono intervenuti immediatamente e date le condizioni del giovane hanno deciso di trasportarlo all’ospedale, prima in quello del comune di Polla e in seguito al Cardarelli di Napoli, ma nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto.Senza parole, solo affetto, amore e vicinanza per familiari e amici. Il dolore è inaccettabile. Addio Francesco».Messaggi di cordoglio che arrivano anche dall’Itis Marco Tullio Cicerone, scuola frequentata dal giovane, che commentano con immenso dolore la scomparsa del loro compagno: «Una triste notizia oggi ha colto impreparati tutti noi del M.T Cicerone: un brutto incidente stradale ci ha portato via il nostro Francesco Morriello, l’amico allegro, vivace, che contagiava la classe con le sue risate, con la sua voglia di vivere e conquistare il mondo». «Sei l’angelo più bello che da stasera ci guiderà dal cielo», così docenti, personale ATA e studenti salutano per l’ultima volta il 16enne. Fonte leggo.it – foto archivio

