Si rinnova a Fontechiari la tradizione del presepe. Curato da Emilio Rocchi

Nell’anno in cui paure e speranza la fanno da padrone, non poteva mancare, a Fontechiari come da tradizione, il calore e la dolcezza del “Presepe”.Idealmente, ancora una volta, il grazioso borgo Fontechiarese accoglie la suggestiva grandiosità della Nascita di Gesù. Il “Presepe”, opera ed impegno di Emilio Rocchi, vuole essere di buon auspicio per una ritrovata comune di serenità ed essere il conforto alla grande sofferenza del momento.

