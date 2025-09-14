Si ribalta con il trattore: uomo ferito grave, elitrasportato

Rocca D’Arce – L’incidente in località Collepizzuto. Sul posto 118, eliambulanza e carabinieri per i rilievi.

Momenti di apprensione questa mattina nelle campagne di Rocca d’Arce, in località Collepizzuto, dove un uomo del posto è rimasto coinvolto in un grave incidente agricolo.

Il pensionato, classe 1956, stava lavorando il proprio terreno quando, per cause ancora da chiarire, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo, cosciente e vigile al momento dei soccorsi, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma per accertamenti.

A ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno ora i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi.

Foto archivio