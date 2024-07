Strangolagalli – Si tratta di Luciana Arduini la donna deceduta questa mattina, da quanto si apprende in seguito ad un incidente agricolo, la 72enne è rimasta schiacciata sotto un trattore che si e’ ribaltato nei pressi della propria abitazione e purtroppo per la donna inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del 118. Stabilita la data dei funerali, che si svolgeranno domani mercoledi 17 luglio ore 18 presso la chiesa Madonna di Loreto in Strangolagalli.

