Si rafforza la rete omcologica della ASL di Frosinone

Tutelare i pazienti più fragili attraverso la stretta collaborazione tra le strutture sanitarie provinciali.Con questo obiettivo la Asl di Frosinone ha rafforzato la sua rete oncologica territoriale che permetterà agli assistiti di evitare spostamenti.Questa mattina, il Polo Oncologico di Sora ha effettuato sue prime chemioterapie farmacologiche presso l’Ospedale di Cassino, attivando il day hospital e ambulatorio con terapie specifiche sia orali che iniettive.Si consolida così l’offerta oncologica del territorio che già contava sul day hospital dello Spaziani di Frosinone.Le terapie saranno allestite dall’Unità Farmaceutica antiblastici presente presso l’Ospedale Spaziani, unità unica aziendale, resa operativa dal giugno 2021, che già sta erogando prestazioni sistematicamente agli ambulatori day hospital di oncologia ed ematologia e che servirà ora anche la sede dell’Ospedale di Cassino.Le stesse terapie antiblastiche saranno, in futuro, anche con UFA.L’attività garantisce farmaci di altissima specializzazione allestiti in ambienti certificati secondo precise procedure e quindi con elevatissimi livelli di qualità e sicurezza. “Come promesso – sottolinea il Direttore della UOC Oncologica dott.sa Cecilia Nisticò – anche Cassino inizia le terapie oncologiche. Momentaneamente l’attività sarà svolta per due volte a settimana ma andremo presto ad incrementare i giorni di servizio. Le prime chemioterapie saranno effettuate dall’ottima professionalità del dott. Giovanni Mansueto, al suo fianco ruoterà la validissima squadra della rete oncologica dei professionisti medici”.

comunicato stampa – foto archivio