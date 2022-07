Continua la crescita degli Under per il prossimo campionato e il Città di Sora non sbaglia un colpo e preleva Emanuele Terra anno 2004 dal Lirinia. Anche se giovane non ha bisogno di presentazioni dimostrando già tutto il suo potenziale. Figlio d’arte di un grande calciatore Ernesto, Emanuele vuole dimostrare anche nel calcio a 5 tutto il suo valore…Benvenuto

