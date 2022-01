Si perde mentre è in visita a Roma, Michele ritrovato dalla Polizia di Stato

Sono state ore cariche di ansia per i parenti di Michele, un ragazzo che aveva fatto perdere le sue tracce mentre era in visita a Roma. Per fortuna però i poliziotti del commissariato Borgo di Roma hanno riconosciuto il suo viso tra i tanti turisti che affollavano la zona del Vaticano. L’emozione della mamma nel poterlo riabbracciare è raccontato da questa immagine, dove la donna stringe forte la mano della dirigente dell’Ufficio di Polizia, quasi per scaricare la tensione del momento. Una storia a lieto fine che racconta il nostro #essercisempre quotidiano al vostro servizio. #lamiciziaèunacosaseria

Fonte Polizia di Stato

