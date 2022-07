Si parte il 9 luglio a Cervara di Roma con il “Cabaret Nel Parco”

Divertente e foriero di leggerezza, il contributo che il Parco Naturale dei Monti Simbruini, dà nel programma dell’estate 2022 degli 8 Comuni membri dell’Ente Regionale (Cervara di Roma, Trevi Nel Lazio, Subiaco, Filettino, Vallepietra, Jenne, Agosta e Camerata Nuova). Non solo dunque le tante iniziative inerenti la scoperta dell’area verde più grande del Lazio, con escursioni, visite guidate, visite ad aree faunistiche, siti storici e tanto altro, ma anche con serate a tema inserite nel cartellone degli eventi di ogni singolo comune. L’iniziativa prende il nome di “Cabaret nel Parco”, si tratta di 8 appuntamenti dal 9 luglio al 26 agosto, presentati da Paola Delli Colli con personaggi della comicità italiana che faranno passare un momento di spensieratezza e serenità, tra i quali: Martufello, Barbieri, Taranto, Alivernini, Capretti e Sequestrattori. . Artisti poliedrici che cattureranno l’attenzione del pubblico e la manterranno ad un livello alto di qualità e divertimento. “Una rassegna di cabaret di alto livello –sottolinea il Presidente dell’Ente Parco Domenico Moselli– che il Parco dei Monti Simbruini offre ai Comuni, con spettacoli unici di grande intensità ritmica e comica, un susseguirsi di situazioni che non lasceranno respiro allo spettatore e lo coinvolgeranno in momenti di grande ilarità. L’improvvisazione di questi artisti rende ogni loro spettacolo particolare, affrontando e modellando gli argomenti più disparati della quotidianità, contornandoli anche con momenti di musica e magia” “L’obiettivo di questa manifestazione –commenta il Direttore Carlo Di Cosmo- è di allietare gli abitanti e i turisti che, ci auguriamo, verranno in tanti a godersi il nostro straordinario territorio”. L’inizio è per il prossimo 9 luglio a Cervara di Roma.

Comunicato stampa