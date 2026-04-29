Si oppone alla visita psichiatrica e minaccia i Carabinieri con un coltello: denunciato un 72enne

I Carabinieri della Stazione di Esperia, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, hanno denunciato a piede libero un uomo di 72 anni, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato durante una visita domiciliare concordata tra il personale del Centro di Salute Mentale (C.S.M.) di Pontecorvo, la Polizia Locale e il medico di base. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo sanitario, ha improvvisamente impugnato un coltello da cucina della lunghezza di 31 cm, minacciando i militari e gli operatori presenti per impedire loro l’accesso. Data la pericolosità della situazione e il rischio per l’incolumità pubblica, i Carabinieri si sono visti costretti a utilizzare lo spray anti-aggressione (O.C.). Grazie all’uso tempestivo del dispositivo di sicurezza, l’uomo è stato reso inoffensivo e immobilizzato, permettendo così ai sanitari del 118 di intervenire in piena sicurezza. L’anziano è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Cassino per gli accertamenti del caso e la successiva sottoposizione al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). L’arma bianca è stata sequestrata e sarà depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato. L’intera attività è stata relazionata alla Procura della Repubblica di Cassino, competente per territorio, dinanzi alla quale l’uomo dovrà rispondere delle proprie azioni.

FOTO ARCHIVIO