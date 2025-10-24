Si è spento Mario Iannozzi, il cordoglio della comunità di Settefrati

Profondo dolore nella comunità di Settefrati e in tutta la zona per la scomparsa di Mario Iannozzi, venuto a mancare oggi, 24 ottobre 2025, presso l’Ospedale Civile di Sora, all’età di 62 anni.

Uomo stimato e conosciuto per la sua gentilezza, il suo spirito disponibile e il suo forte legame con la famiglia e la comunità, Mario lascia un grande vuoto in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di volergli bene.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, la mamma, la suocera, il fratello, i cugini, i cognati, gli zii, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si terranno sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00, presso la Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo di Pietrafitta, dopodiché seguirà l’accompagno al cimitero.

L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito dalle ore 8:30 alle 18:00.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti prenderanno parte alle esequie e a coloro che, con la loro vicinanza, vorranno condividere il dolore per la perdita di una persona tanto amata.

In questo momento di grande tristezza, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Iannozzi, unendosi con affetto e partecipazione al loro dolore.

Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

