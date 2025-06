Si è spento Marino Prosperi: aveva 73 anni. Le condoglianze della redazione di Liritv

Roma – Si è spento il 23 giugno 2025, presso l’Ospedale Sandro Pertini, il signor Marino Prosperi, all’età di 73 anni. La triste notizia è stata comunicata dalla sua famiglia, che ne annuncia con dolore la scomparsa: la moglie, i figli, la nuora, il genero e i parenti tutti si stringono nel ricordo di una figura amata e rispettata.

Marino Prosperi ha lasciato in chi lo ha conosciuto un ricordo indelebile di integrità, generosità e profonda umanità. La famiglia ha espresso il desiderio che, in sua memoria, non vengano portati fiori ma compiute opere di bene, segno tangibile del suo spirito solidale e altruista.

L’ultimo saluto potrà essere dato mercoledì 25 giugno, con l’esposizione della salma presso la Camera Mortuaria dalle ore 8:30 alle ore 10:00. I funerali saranno celebrati lo stesso giorno alle ore 11:00 presso la Chiesa Nostra Signora di Czestochowa, nel quartiere La Rustica.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari in questo momento di profondo cordoglio, esprimendo le più sincere condoglianze e affettuosa vicinanza. Alla famiglia Prosperi va il nostro pensiero commosso e il nostro rispetto per il lutto che li ha colpiti.

“Il ricordo di una persona cara non si spegne con il tempo, ma continua a vivere nei gesti, nelle parole e nell’amore che ha lasciato.”