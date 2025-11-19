Si è spento il Prof. Vincenzo Paone: la comunità di Carnello lo ricorda con affetto

Carnello – La comunità è in lutto per la scomparsa del Prof. Vincenzo Paone, venuto a mancare serenamente all’età di 71 anni nella serata di ieri presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto l’intero territorio, lasciando un profondo senso di dolore in quanti lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato.

Figura conosciuta per la sua cultura, la sua disponibilità e la sua innata gentilezza, il professor Paone ha rappresentato per molti un punto di riferimento umano e professionale. Nel corso della sua vita ha saputo lasciare un segno autentico, fatto di relazioni sincere, impegno, studio e valori trasmessi con discrezione e rispetto.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, il genero, la nipotina, le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

La salma, proveniente da Frosinone, giungerà giovedì 20 novembre presso la Chiesa parrocchiale di Carnello, dove alle ore 15.00 saranno celebrati i funerali. L’orario delle visite è fissato dalle 8:30 alle 18:00. La famiglia ringrazia anticipatamente quanti vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

Il cordoglio di LiriTV.

La redazione e la direzione di LiriTV si uniscono con profonda commozione al dolore della famiglia Paone.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la perdita del Professor Vincenzo Paone, uomo di grande umanità e cultura.

La sua figura resterà un esempio prezioso per l’intera comunità.

Alla famiglia, ai parenti e a tutti i suoi cari va il nostro abbraccio rispettoso in questo momento di grande sofferenza.

