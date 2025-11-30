Si è spento Berardino Tuzi all’età di 68 anni

La notizia della scomparsa di Berardino Tuzi, avvenuta il 30 novembre 2025 all’età di 68 anni, ha profondamente colpito familiari, amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie, il figlio, il genero, la nuora, i nipoti, il fratello, le sorelle, i cognati e i parenti tutti, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di affetto e vicinanza.

La salma è esposta presso l’abitazione in Via Oriani n.19, dove in molti si stanno recando per un ultimo saluto.

I funerali si terranno lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 14:00 presso la Chiesa Parrocchiale SS. Trinità di Balsorano, dopodiché seguirà l’accompagno al cimitero.

La redazione di LiriTV esprime il proprio cordoglio alla famiglia Tuzi per la dolorosa perdita.A tutti i familiari giungano le nostre più sentite condoglianze.”

La famiglia Tuzi ringrazia fin da ora quanti prenderanno parte alle esequie e a coloro che stanno dimostrando affetto e vicinanza in questo momento difficile.

