Si è spento all’età di 58 anni Oscar Cedrone

Un profondo dolore ha colpito la comunità di San Donato Val di Comino, dove è giunta la triste notizia della scomparsa di Oscar Cedrone, venuto a mancare all’età di 58 anni presso la R.S.A. Salus di Isola del Liri.

La notizia ha destato commozione tra tutti coloro che lo hanno conosciuto: amici, conoscenti e l’intera comunità locale, da sempre legata alla sua famiglia. Il manifesto funebre diffuso nelle ultime ore reca il cordoglio del fratello, della cognata, dei nipoti e dei parenti tutti, che ne danno il triste annuncio.

I funerali si terranno sabato 29 novembre 2025, alle ore 11:00, presso la Chiesa del Convento di San Donato Val di Comino. Dopo il rito, il feretro sarà accompagnato al cimitero per la sepoltura. La famiglia ha espresso sincera gratitudine nei confronti di quanti prenderanno parte alle esequie e vorranno unirsi al loro dolore.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Cedrone per la perdita del loro caro.



