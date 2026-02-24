Si è spento a 57 anni Mario D’Ambrosio

Posta Fibreno e il territorio sorano piangono la scomparsa di Mario D’Ambrosio, venuto a mancare il 24 febbraio 2026 all’età di 57 anni presso l’Ospedale Civile di Sora.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, dove Mario era conosciuto e stimato. Uomo di famiglia, lascia nel dolore la mamma, la moglie, i figli, le nuore, il fratello, i suoceri, le nipotine Sofia ed Elisa e tutti i parenti che oggi si stringono nel ricordo affettuoso di una persona descritta da chi lo ha conosciuto come presente, generosa e legata ai valori autentici.

I funerali si terranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Posta Fibreno. Dopo la celebrazione religiosa, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero cittadino per l’ultimo saluto. L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8:30 alle 18:00.

In queste ore di dolore, numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia, segno tangibile della stima e dell’affetto che circondavano Mario.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia D’Ambrosio, condividendo il dolore per questa grave perdita e stringendosi con rispetto e partecipazione attorno ai suoi cari.

