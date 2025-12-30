Si è spento a 48 anni Olimpio Macari, comunità in lutto per la prematura scomparsa

Si è spento ieri, 29 dicembre, Olimpio Macari, venuto a mancare presso la sua abitazione ad Atina all’età di 48 anni. La sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e tutta la comunità che lo conosceva e stimava.

A darne il doloroso annuncio sono la mamma, il papà, i figli, i nipoti, le sorelle, i cognati e i parenti tutti, uniti nel dolore per la perdita di una persona descritta come solare, generosa e sempre disponibile verso gli altri.

I funerali saranno celebrati mercoledì 31 dicembre alle ore 14:30 presso la Chiesa Parrocchiale Madonna della Pace in Montattico. La famiglia invita, in segno di vicinanza, a preferire donazioni per la ricerca sanitaria su tumori, malattie rare e terapie del Policlinico A. Gemelli in luogo dei tradizionali omaggi floreali.

Il cordoglio di LiriTV.

La redazione di LiriTV si unisce con rispetto e commozione al dolore della famiglia Macari.

“Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Olimpio Macari. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rivolgiamo un abbraccio sincero e partecipe.”

