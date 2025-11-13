Si è spenta Maria Civita Marini, la comunità di Sora in lutto

Si è spenta all’età di 69 anni, presso l’Hospice “Casa delle Farfalle” di Isola del Liri, Maria Civita Marini, lasciando un profondo vuoto nell’affetto dei suoi cari e nella comunità di Sora, che l’ha conosciuta e stimata.Donna dal sorriso gentile e dallo spirito sempre accogliente, Maria Civita ha rappresentato un esempio di umanità, bontà e dedizione verso la famiglia e gli altri. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici, parenti e conoscenti.A darne il triste annuncio sono i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, i cugini, le zie, gli zii e tutti i parenti, che ne piangono la perdita.I funerali si terranno venerdì 14 novembre 2025 alle ore 11:30 presso la Chiesa Santa Giovanna Antida di Sora. Seguirà l’accompagnamento al cimitero. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, invitando chi desidera a unirsi nel ricordo e nella preghiera.L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8:00 alle ore 20:00.La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Maria Civita Marini, unendosi al loro dolore in questo momento di profonda tristezza. La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte alle esequie e a coloro che, anche solo con un pensiero, si uniranno al loro cordoglio.

