Si è conclusa la seconda tappa del Campionato Zonale FIV, valido per la qualificazione all’Italia Cup

Si è conclusa, domenica ad Anzio, la seconda tappa del Campionato Zonale FIV, valido per la qualificazione all’Italia Cup e per il Campionato Italiano.

Quattro le prove disputate in due giorni di regata, con condizioni simili, sui 10 nodi stesi.

In Ilca 4 Federico Sparagna, con i suoi piazzamenti 4º-2º-1º vince la tappa zonale in OVERALL, dimostrando una gestione di regata e di autocontrollo sopra la media, nonostante sia stato penalizzato alla prima prova da una penalità per rrs 42.

Davide Valerio, inizia con un magnifico 1º posto, ma non ritrova il feeling col vento nelle prove successive, rincorrendo i primi di testa e recuperando sempre qualcosa sul finale. Conclude bene in 7ª posizione.

Roberta Meschino, nonostante gli altalenanti risultati nelle singole prove, con concentrazione e un passo notevole nelle andature portanti, marca, supera e vince nelle girl U16 nell’ultima giornata di regata, concludendo così in 13ª posizione generale, portandosi a casa la coppa come 1ª U16 girl.

Niccolò Sparagna inizia a dimostrare di avere i cavalli giusti per correre forte e veloce. Chiude nei primi 10 tutte le prime boline e conclude in 17ª posizione.

Giulia Spinosa, penalizzata anche lei da una penalità per rrs 42 nella sua miglior prova, ha continuato a non trovare il feeling con il campo di regata, conclude in 27ª posizione.

Alessandro Cannata, in costante miglioramento, conclude in 33ª posizione.

In Ilca 6 Alice Consalvo conclude in 9ª posizione overall e 1ª U17 Girl.

Antonio D’Urso, il veterano della squadra, prende ben due penalità per rrs 42 che lo costringono al ritiro per regolamento nella prova che avrebbe concluso primo. Con caparbietà continua a lottare, insegnandoci che non bisogna mai mollare e conclude in 10 posizione overall.

” Quattro prove difficili, ma tecnicamente stimolanti, che hanno messo a dura prova la continuità e la concentrazione dei ragazzi, dei quali sono molto contento. I miei complimenti a Federico per la sua prima vittoria in Ilca 4, meritatissima, a Roberta per aver regatato da vera ragioniera, senza mai mollare di un centimetro, e ad Alice sono sicuro arriverà molto più alta in classifica, come ci ha da sempre abituati. Bravi tutti per l’impegno e la tenacia. Ad maiora!” questo il commento del tecnico Emanuele Montagna.

