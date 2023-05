Si concludono le amministrative di Arpino, Gianluca Quadrini commenta il risultato

Si conclude la tornata elettorale ad Arpino che vede eleggere sindaco, Vittorio Sgarbi. Il candidato della lista Direzione Arpino Gianluca Quadrini commenta il risultato elettorale e ringrazia i suoi elettori “Ringrazio tutti i miei elettori, i miei candidati e coloro che hanno creduto in noi.” commenta Quadrini- Purtroppo Arpino ha certificato il suo fallimento scendo un sindaco non del posto ma venuto da lontano che della nostra città non conosce neanche i nomi delle vie. Noi, ad ogni modo, rimarremo a disposizione perché siamo convinti ora più che mai che Arpino ha bisogno di persone serie che possano contribuire alla sua crescita.”.

