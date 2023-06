Si chiude una settimana di duro lavoro per la Nazionale pallacanestro in carrozzina

“Si chiude una settimana di duro lavoro per la nostra Nazionale sulla strada verso i Mondiali di Dubai, una settimana che gli azzurri hanno passato nel migliore contesto possibile, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Cassino e del nostro delegato sul territorio Piergiorgio Fascina – ha il presidente della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Fernando Zappile – Un successo da ogni punto di vista che speriamo possa essere da migliore auspicio possibili per l’avventura mondiale dei nostri”.

“Grazie al contributo di tutti abbiamo raggiunto un risultato straordinario, al di sopra delle aspettative – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Cassino e la provincia di Frosinone hanno confermato di poter promuovere eventi in ambito nazionale e internazionale. Ringrazio il sindaco Enzo Salera, l’assessore Maria Concetta Tamburrini, l’organizzazione del Commonwealth, Dino Pagano, Antonio Monfreda, Andrea Longo, Antonio Rocca per l’ospitalità e l’accoglienza, la nazionale italiana e la nazionale canadese, gli sponsor del raduno Pagano Assicurazioni, Longo Spa, Banca Popolare del Frusinate, Antica Tenuta Palombo, Masseria Barone, il sindaco di Serrone, Giancarlo Proietto e la Strada del Cesanese, Arca Cooperativa, tutte le associazioni e le persone che hanno mostrato vicinanza a questa manifestazione di portata mondiale”.

COMUNICATO STAMPA