Si cerca Daniele Potenzoni, ricerche a Roma con il camion vela

Ha preso a cuore la storia fin dai primi tempi, quando vide in tv la foto del ragazzo dagli occhi tristi e con il naso storto, e suo papà pensionato mentre lanciava disperati appelli, «aiutatemi, vi prego, da solo non ce la farò mai, grazie!» I mesi passavano da quel maledetto 15 giugno 2015, ma Daniele Potenzoni, all’epoca 37 anni, disabile autistico venuto a Roma da Milano con altri malati per partecipare all’udienza del papa, non è stato mai più trovato. Ora, quasi sei anni dopo, ci pensa lui a cercarlo: Maurizio Cappai, 44 anni, professione performer teatrale e di strada («Ma da un anno bloccato causa Covid»), quasi ogni giorno gira da mattina a sera con il camion-vela di sua proprietà, al quale ha incollato una gigantografia di com’era e come potrebbe essere oggi lo scomparso.

Le scritte sono in due lingue. L’invito è a chiamare il 112 o 113. La ricompensa da 20 mila euro è messa a disposizione dalla famiglia, papà Franco, mamma Rita e i fratelli Luca e Marco, che da Melegnano, alle porte di Milano, seguono gli sviluppi colmi di speranza. Il territorio più battuto è Roma, dove Daniele sparì andando in metrò dalla stazione Termini alla zona di San Pietro, ma i sopralluoghi si estendono spesso anche all’hinterland. Un giallo incredibile: lui salì nel vagone stracolmo, la porta si chiuse e gli altri pazienti, accompagnati da due infermieri, rimasero sulla banchina per la troppa folla. Poi più nulla. Dove sia finito è un mistero. È come se le viscere della capitale lo abbiano inghiottito.

«Coraggio, amici, siamo a Ostia! Chi è libero venga a prendere i volantini…». Il volontario, aiutato nelle ricerche dalla compagna, Manuela Rosari, e da una decina di amici, punta molto sui Social: scatta foto, gira filmati e fa il punto sulle perlustrazioni, tramite la sua pagina Fb e quella del gruppo «Daniele Potenzoni», che conta migliaia di iscritti. «Ci muoviamo in base a uno studio delle precedenti segnalazioni – spiega Maurizio Cappai, 44 anni – ieri siamo partiti dal litorale, poi ci siamo mossi verso i Castelli, con soste di mezz’ora a Pavona e Castel Gandolfo, dove molta gente si è avvicinata e ci ha detto di aver notato una persona somigliante a Daniele, un clochard, all’ingresso di Cinecittà… » A quel punto nuova tappa sulla Tuscolana, di fronte agli stabilimenti cinematografici, ma il presunto sosia non c’era. Un altro senzatetto, vedendo la foto del volantino, non ha comunque escluso che possa trattarsi del suo «vicino» di marciapiede, e quindi la speranza è che si rifaccia vivo. «Ci teniamo a precisare – prosegue il volontario – che non chiediamo nulla, è tutto a nostre spese, benzina, stampa dei manifesti, anche la multa che ho preso ieri entrando nella Ztl… Lo facciamo per solidarietà e speriamo che altri ci seguano».

L’allestimento del camion vela per Daniele Potenzoni L’acquisto del camion vela era nato come tentativo del clown, mago e mangiafuoco di inventarsi un secondo lavoro, in seguito allo stop a qualsiasi raduno o spettacolo provocato dalla pandemia. «Pensavo che potesse esserci un buon mercato per la pubblicità – spiega – ma i supermercati e altri possibili clienti non si sono mostrati granché interessati, finora. Temo di aver sbagliato investimento. Così, visto che da anni sono un volontario per Daniele nei vari gruppi Social, ho pensato di usare il camion per qualcosa di utile». Le tappe domenicali sono state: Termini, Circo Massimo, Monteverde, Villa Pamphili. «Alla stazione Trastevere tempo fa sembrava fatta, ma era un sosia vero: il tipo da noi avvistato si toccava persino il naso in modo identico». Dopo settimane di sopralluoghi, l’occhio è ormai allenato: «Non possono essere tante le persone con quelle sembianze. Abbiamo anche appreso dalla famiglia – concludono Maurizio e Manuela – un dettaglio importante: Daniele era amante delle chiese, ci entrava volentieri, e alla gente che incontrava chiedeva spesso i rosari in regalo. Può essere una traccia utile, forza! Cerchiamolo insieme…» foto e fonte corriere.it