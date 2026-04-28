Si.Camera: Giovanni Acampora confermato presidente

Assemblea dei soci: nominato il nuovo Cda per il triennio 2026-2028. Bilancio 2025 positivo e prospettive di crescita nel segno di qualità e sostenibilità dei costi.

Si è svolta ieri l’assemblea dei soci di Si.Camera – Agenzia delle Camere di Commercio d’Italia – chiamata a rinnovare l’organo amministrativo e a fare il punto sui risultati economici dell’ultimo esercizio.

L’assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, confermando Giovanni Acampora (presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina) alla guida della società. Confermato anche Massimo Guasconi (presidente della CCIAA Arezzo-Siena) nel ruolo di consigliere. Entra nel Cda come consigliera Lucia Di Bisceglie (presidente CCIAA Bari), che subentra a Giada Grandi (segretario generale CCIAA Bologna).

Sul fronte economico, il bilancio 2025 si chiude con un risultato positivo, in linea con le previsioni di forecast presentate a fine anno, a conferma della solidità del modello gestionale adottato.

«Il nostro successo si fonda su pilastri solidi – ha dichiarato Acampora –. In primo luogo, la solidità patrimoniale e finanziaria, che rappresenta la base di ogni nostra iniziativa. Ma questa forza è resa possibile anche dal clima di fiducia che i soci continuano a dimostrarci, apprezzando non solo i risultati raggiunti ma anche il metodo con cui operiamo».

Il presidente ha poi evidenziato come la forza operativa della società risieda nella capacità di lavorare in team e nell’integrazione delle tre principali aree di competenza: comunicazione, formazione e assistenza tecnica. Un approccio che consente di offrire soluzioni complete, mantenendo elevati standard qualitativi e una costante attenzione alla razionalizzazione dei costi.

«I risultati di bilancio – ha sottolineato Acampora – confermano una gestione attenta e rigorosa, con una struttura patrimoniale e finanziaria solida. Negli ultimi anni, Si.Camera ha intrapreso un percorso di crescita fondato su obiettivi strategici chiari, rafforzando il proprio ruolo di supporto alle Camere di Commercio e contribuendo all’attuazione delle politiche governative, comprese quelle legate al PNRR».

Nel ringraziare per l’impegno costante la direttrice generale, Tiziana Pompei, il direttore operativo, Francesco Antonelli, Giada Grandi e tutto lo staff di Si.Camera, per il presidente Acampora lo sguardo resta ora rivolto al futuro, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente le attività sviluppate nell’ultimo triennio e ampliare le prospettive di crescita.