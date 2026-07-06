Si barrica in casa dopo una lite, fugge sui tetti e aggredisce i poliziotti: arrestato

La Polizia di Stato è intervenuta in seguito a segnalazione giunta sulla linea di emergenza NUE 112, per lite in atto presso un’abitazione di questo capoluogo.

Gli agenti delle Volanti giungevano immediatamente sul posto, dove un uomo di nazionalità nigeriana, in seguito a un diverbio avuto con la proprietaria dell’appartamento, dove lo stesso era ospitato, aveva iniziato a urlare e a minacciare la donna.

Alla vista della Polizia, lo straniero si barricava in una stanza, per poi trovare una via di fuga, dopo essersi anche arrampicato sul tetto ed essere riuscito a scendere in strada.

Inseguito dai poliziotti, con non poca difficoltà veniva bloccato, e nella circostanza sferrava calci e pugni agli operanti.

La furia dell’uomo non si fermava a colpire il personale intervenuto, per cui interveniva anche personale dell’arma dei Carabinieri sul posto, ma danneggiava anche l’auto di servizio della Polizia di Stato.

Per l’uomo, al cui carico risultano numerosi pregiudizi di polizia, è scattato l’arresto.

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