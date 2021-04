Si attiva lo sportello di aiuto psicologico Aquino con te. la soddisfazione del Sindaco Mazzaroppi e dell’Assessore Scappaticci

Il Comune di Aquino, per il tramite dell’Assessorato dei Servizi Sociali, guidati dalla Dottoressa Maria Rita Scappaticci, ed in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate, per venire incontro alla popolazione, duramente provata da oltre un anno di isolamento dovuto alla pandemia da Covid-19 in atto, fra pochi giorni attiverà un Servizio di Supporto Psicologico che è un fatto nuovo e rilevante su tutto il territorio. La soddisfazione dell’Assessore Maria Rita Scappaticci è notevole perché – come evidenziato in una nota della stessa – il momento che stiamo affrontando, oltre ad essere nuovo, si sta rilevando molto particolare e difficile, non solo a livello economico e sociale, ma anche sul fronte psicologico. L’Assessore Scappaticci ha evidenziato che, dati alla mano, è ormai condiviso dalla comunità scientifica che l’evento pandemico sta innescando una serie di problemi legati alla incapacità di far fronte all’emergenza utilizzando le proprie risorse emotive. L’imprevedibilità della condizione che stiamo attraversando ed il perdurare della stessa non permette di rassicurarci sul futuro e conseguentemente si creano disagi che si configurano come un vero e proprio disturbo dell’adattamento e disagio post traumatico. Nessuna fascia di età è esclusa dalle conseguenze dell’epidemia, ma a risentirne di più sono i giovani che si sentono privati della principale risorsa dell’interazione sociale, mezzo imprescindibile per un sano sviluppo emotivo. Può diventare, quindi, complicato perfino mantenere la routine quotidiana e , di conseguenza, tutti possono inevitabilmente diventare più tristi ed irritabili. Continua l’Assessore – è, ormai, accertato che molti bambini presentano disturbi del sonno, problemi comportamentali di aggressività o apatia, hanno difficoltà a fare i compiti o a staccarsi dai videogiochi o dalla televisione. Tutte queste ed altre situazioni, naturalmente, interferiscono con le relazioni di famiglia, considerando che anche per i genitori può essere difficile gestire simili condizioni nuove ed impreviste.

E’ stato deciso, quindi, di rispondere a questa richiesta di aiuto. Per questo motivo il Comune di Aquino ha attivato un servizio di supporto che partirà martedì 27 aprile e sarà affidato alla gestione dell’Assessorato dei Servizi Sociali e dell’Ufficio Assistenza.

La qualificata Psicologa individuata dal Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate è la Dottoressa Paola Claroni che assumerà il delicato compito di dirigere tutte le attività di colloquio e assistenza psicologica. L’iniziativa, che si svolgerà tutti i martedì e i giovedì pomeriggio presso il Comune di Aquino, è garantita dal massimo anonimato e dalla più completa riservatezza e punta ad affiancare in questa delicata fase di isolamento sociale, tutti i servizi di assistenza psicologica già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’idea dell’Assessore Scappaticci, che nei giorni scorsi ha effettuato un incontro con il Sindaco Libero Mazzaroppi, con le Assistenti Sociali del Comune di Aquino e con la Dottoressa Paola Claroni, è di strutturare le attività dello sportello psicologico garantendo specifici primi colloqui di supporto in un’ottica di contenimento del disagio primario ed emergenziale, così da ridimensionare i propri vissuti di criticità e dare senso alla percezione della propria sofferenza.

Il Sindaco della Città di San Tommaso Libero Mazzaroppi ha dichiarato: “Abbiamo fatto, in sinergia, qualcosa di assolutamente utile e di una valenza sociale straordinaria. Ancora una volta, l’ennesima, devo esprimere sentimenti di gratitudine sincera, a nome della mia comunità, al Presidente Edoardo Fabrizio e al Diretto Emilio Tartaglia per l’ottimo servizio che , con la loro grande opera di sensibilità , fanno svolgere al nostro Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate. Un Ente che dimostra quotidianamente vicinanza alla gente, ai bisogni dei cittadini dei quali solo noi Sindaci conosciamo le ansie, le sofferenze e i tormenti.

L’idea aquinate dell’assistenza psicologica, sono certo, si rivelerà una eccellenza di straordinaria utilità che verrà molto apprezzata dai cittadini perché consentirà , con discrezione e professionalità, di entrare nel cuore e nell’animo di chi sta soffrendo per alleviarne il disagio.

