Si allontana dal pronto soccorso di Frosinone: ricerche in corso per Antonino Parossi

Momenti di apprensione per la famiglia di Antonino Parossi, pensionato residente a Ceprano, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. L’uomo si è allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto riferito dai familiari, Parossi si trovava in uno stato di forte disorientamento e potrebbe non ricordare il proprio nome. Per questo motivo, le autorità invitano chiunque lo avvistasse a non avvicinarsi autonomamente, ma a contattare immediatamente i Carabinieri o il numero unico di emergenza 112.

L’allarme è stato lanciato dalla nipote, che ha diffuso un accorato appello sui social network corredato da una foto recente dello zio. In poche ore il messaggio ha raccolto decine di condivisioni, mobilitando amici, conoscenti e cittadini, tutti uniti nel tentativo di fornire segnalazioni utili.

Sul territorio sono impegnati nelle ricerche Carabinieri, personale sanitario e gruppi di volontari, che stanno monitorando le zone circostanti l’ospedale e le aree del comune di Ceprano.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di segnalare qualsiasi dettaglio utile al ritrovamento. Ogni informazione, anche minima, potrebbe risultare decisiva.

Chiunque avesse notizie di Antonino Parossi è invitato a contattare il 112 o rivolgersi alla stazione dei Carabinieri più vicina.