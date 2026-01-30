Si accascia improvvisamente e muore: 40enne stroncata da un malore fatale

Una serata segnata dal dolore quella vissuta nella popolosa frazione de La Lucca, a Monte San Giovanni Campano, dove una donna, una 40enne,residente in zona, è morta improvvisamente dopo essersi sentita male.

L’allarme è scattato quando la donna si è accasciata a terra, facendo temere subito il peggio. I familiari hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, insieme a un’automedica.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto, secondo una prima valutazione, a causa di un malore improvviso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sora, per gli accertamenti previsti. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà l’eventuale esecuzione dell’autopsia.

