Si accascia a terra mentre lava l’auto, uomo muore all’autolavaggio: «Un malore a causa del caldo»

Un malore, probabilmente a causa del caldo, mentre era in autolavaggio. E’ morto così un uomo di San Donaci che, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 22 luglio) era alle prese con la pulizia del proprio veicolo nel piazzale di un autolavaggio automativo lungo la strada provinciale che collega Torre Santa Susanna ed Erchie. L’allarme è stato lanciato da un lavorante-assistente dell’impianto a gettone che ha allertato i soccorsi dopo aver visto l’automobilista accasciarsi in terra.Vani i tentativi di rianimazione. I carabinieri, effettuati i rilievi, indagano comunque sul caso per escludere qualunque altra – al momento inverosimile – ipotesi riguardo il decesso. Fonte leggo.it foto archivio

